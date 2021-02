Huskies gewinnen in Bad Tölz

Die Kassel Huskies haben in der DEL2 am Dienstagabend einen klaren Sieg eingefahren.

Die Schlittenhunde gewannen in Bad Tölz am Ende mit 4:0. Die Nordhessen machten dabei erst im Schlussdrittel, in dem sie drei Treffer erzielten, den Deckel auf diese Partie drauf.