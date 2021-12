Die Kassel Huskies und der EC Bad Nauheim haben sich ein spannendes Hessen-Duell geliefert - mit dem besseren Ende für die Schlittenhunde. Einen Sieg feierten die Löwen Frankfurt.

Die Kassel Huskies haben in der DEL2 ein spannendes und enges Hessen-Duell für sich entschieden. Beim EC Bad Nauheim gewannen die Schlittenhunde am Donnerstagabend knapp mit 4:2. Den letzten Treffer erzielten die Nordhessen erst in der Schlussminute. Durch den Sieg konnten die Huskies den Abstand in der Tabelle auf den Tabellennachbarn aus Bad Nauheim verkürzen.

Einen ungefährdeten Sieg fuhren die Löwen Frankfurt ein. Die Hessen gewannen gegen Landshut ohne größere Probleme mit 5:2. Durch den Erfolg festigen die Frankfurter in der Tabelle ihren Rang zwei.