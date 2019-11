Stürmer Patrick Klöpper kehrt zu Eishockey-Zweitligist Kassel Huskies zurück.

Der 25-Jährige spielte zuletzt für Ligakonkurrent Crimmitschau und war bereits in der Saison 2017/18 für den ECK aktiv. Bei den Eispiraten kam er in der laufenden Runde auf sieben Punkte in 15 Spielen.