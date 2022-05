Die Kassel Huskies haben Max Faber von den Löwen Frankfurt verpflichtet.

Den Kassel Huskies ist ein echter Transfercoup geglückt. Die Nordhessen haben Max Faber von den Löwen Frankfurt losgeeist. Faber war über die vergangenen viereinhalb Jahre zentrale Stütze der Defensive der Löwen, in der abgelaufenen Saison Kapitän der Südhessen und feierte mit den Löwen vor gut zwei Wochen die DEL2-Meisterschaft.

In drei der letzten vier DEL2-Spielzeiten war Faber punktbester Abwehrspieler. Vor seiner Zeit bei den Löwen lief Max Faber unter anderem 104-mal in der DEL für die Eisbären Berlin, die Krefeld Pinguine und die Kölner Haie auf. In der DEL2 kann Faber insgesamt 319 Partien mit 213 Scorerpunkten aufweisen. Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs sagte: "Max Faber war in den vergangenen Jahren sicherlich einer der besten Verteidiger der DEL2. Wir sind daher sehr stolz, dass er sich für einen Wechsel nach Kassel entschieden hat. Max wird eine zentrale Rolle in unserer Mannschaft für die kommende Saison einnehmen. Mit seiner spielerischen Klasse und seiner Führungsstärke wird er ein wichtiger Eckpfeiler auf dem Weg zu unserem großen Ziel sein."