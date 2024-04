Das Finale rückt näher: Die Kassel Huskies haben Spiel vier im Playoff-Halbfinale der DEL2 souverän gewonnen. Schlüssel zum Erfolg war eine starke Anfangsphase.

Die Kassel Huskies stehen kurz vor dem Einzug ins Finale der DEL2. Die Nordhessen gewannen am Mittwochabend souverän das vierte Spiel der Halbfinalserie in Kaufbeuren mit 4:1. Es war der dritte Sieg der Huskies in der Serie, die im Best-of-Seven-Modus ausgespielt wird.

Die Huskies präsentierten sich vom Fleck weg hellwach und stellten die Weichen schnell auf Sieg. Ein Doppelpack von Lois Spitzner sowie ein Treffer von Rylan Schwartz sorgten schon im ersten Drittel für klare Verhältnisse. Yannik Valenti traf im zweiten Drittel zum 4:0, die Kaufbeurer gelang im dritten Drittel nur noch der Ehrentreffer.

Schon am Freitag (19:30 Uhr) können die Huskies den Finaleinzug vor heimischem Publikum mit dem vierten Sieg klarmachen. Mögliche Gegner im Finale wären die Eispiraten Crimmitschau oder die Eisbären Regensburg.