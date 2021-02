Die Kassel Huskies haben das Hessen-Duell gegen den EC Bad Nauheim für sich entschieden. Die Löwen Frankfurt machten es in Dresden sogar zweistellig.

In einem lange umkämpften Hessen-Duell haben die Kassel Huskies am Freitagabend ihre Tabellenführung in der DEL2 weiter ausgebaut: Gegen den EC Bad Nauheim siegten die Nordhessen mit 4:1. Zweimal Derek Dinger sowie Philippe Cornet und Clarke Breitkreuz trafen für die Huskies, den zwischenzeitlichen Ausgleich für den ECB besorgte Cason Hohmann.

Die Löwen Frankfurt feierten derweil ein Schützenfest: Sie fertigten die Dresdner Eislöwen auswärts mit 10:2 ab. Besonders im ersten Drittel spielten sie stark auf und führten bereits mit 5:0. Alexej Dmitriev und Mike Fischer trafen doppelt, außerdem trugen sich Stephen MacAulay, Carter Proft, Martin Buchwieser, Luis Schinko, Adam Mitchell und Kyle Sonnenburg in die Torschützenliste ein.

Sendung: hr1, 05.02.2020, 22.00 Uhr