Umkämpfte Partie: Die Kassel Huskies haben in Bietigheim gewonnen Bild © Imago Images

Die Kassel Huskies können so langsam aber sicher den Sekt kaltstellen. Am Sonntag gewannen die Hessen auch das zweite Spiel der DEL2-Finalserie gegen Bietigheim.

Die Kassel Huskies sind auf Meisterkurs. Am Sonntag gewannen die Hessen das zweite Finalspiel gegen die Bietigheim Steelers mit 4:1. Die Finalserie wird im Best-of-Five-Modus gespielt, den Huskies fehlt damit nur noch ein Sieg zum Triumph.

In Bietigheim benötigten die Hessen dabei einen Kraftakt, nachdem Benjamin Zientek die Hausherren in der letzten Minute des ersten Drittels in Führung gebracht hatte. Doch die Huskies zeigten Moral und glichen im zweiten Drittel durch Vinny Saponari aus.

Das dritte Drittel brachte dann die Entscheidung: Ryon Moser, Joel Keusser und Eric Valentin drehten die Partie zugunsten der Huskies. Im kommenden Heimspiel am Dienstag (19:30) können die Huskies nun alles klarmachen und den entscheidenden Sieg einfahren.