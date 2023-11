Trotz eines Zwei-Tore-Rückstands haben die Kassel Huskies ihr DEL2-Spiel gegen Dresden gewonnen.

In der DEL2 haben die Kassel Huskies am Dienstagabend einen Heimsieg eingefahren. Die Partie gegen die Dresdner Eislöwen endete mit 5:3 für die Nordhessen. Dabei kamen die Gäste deutlich besser ins Spiel und gingen noch im ersten Drittel mit zwei Toren in Führung. In der Folge schafften es die Schlittenhunde jedoch, das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen und führen mit dem Sieg weiterhin die Tabelle an.