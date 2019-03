Für Eishockey-Zweitligist Kassel Huskies ist das Play-off-Viertelfinale ein Stück weiter weggerückt. Nach der Niederlage am Freitag gegen Crimmitschau sind die Schlittenhunde am Sonntag zum Siegen verdammt.

Die Kassel Huskies müssen um den Einzug ins Play-off-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) bangen. Der ECK verlor am Freitag Spiel eins der Pre-Play-off-Serie gegen die Eispiraten Crimmitschau mit 4:5. Damit stehen die Nordhessen im zweiten Spiel am Sonntag (17 Uhr) in Crimmitschau unter Zugzwang. Im Falle einer weiteren Niederlage ist die Saison für die Schlittenhunde beendet.

Kassel führte nach Toren von Sébastien Sylvestre und André Reiß mit 2:1, lag Anfang des dritten Drittels aber mit 2:5 zurück. Eine Aufholjagd mit Treffern von Mike Little und erneut Sylvestre kam zu spät.

