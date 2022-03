Die Kassel Huskies reiten in der DEL2 weiter auf der Erfolgswelle. Auch der Tabellenführer aus Dresden kann die Schlittenhunde nicht aufhalten.

Die Kassel Huskies haben in der DEL2 bereits den sechsten Sieg in Folge gefeiert. Die Schlittenhunde gewannen am Samstagabend nun auch beim Tabellenführer aus Dresden. Am Ende stand es 5:2 für die Nordhessen, die weiter auf der Erfolgswelle reiten in der Liga.

Auch der EC Bad Nauheim feierte am Samstag einen Sieg. Die Roten Teufel gewannen gegen Freiburg mit 5:3. Viel knapper war es bei den Löwen Frankfurt. Gegen Heilbronn ging die Partie für die Löwen in die Overtime, dort hatten die Frankfurter aber dann das bessere Ende für sich.