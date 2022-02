Mit dem Derbysieg gegen den EC Bad Nauheim beeindrucken die Kassel Huskies nicht nur ihre Fans, sondern vor allem ihren Trainer. In der DEL2 steht für die von Corona geplagten Nordhessen bereits am Samstag der nächste Kracher an.

Unmittelbar nach der Schlusssirene war Platz für die ganz großen Emotionen. "Ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren in Kassel – und das war der wohl befriedigendste Sieg in einem Hauptrunden-Spiel", sagte Tim Kehler am späten Donnerstagabend. "Auf der Bank herrschte einfach nur ein unglaubliches Feeling."

Tim Kehler, das ist der Trainer von Eishockey-Zweitligist Kassel Huskies. Besser gesagt: der stolze Trainer. Im Hessenduell gegen den EC Bad Nauheim hatte der ECK zuvor 60 Spielminuten lang einen überraschend überzeugenden Auftritt abgeliefert und verdient mit 4:1 gewonnen. Wohlgemerkt gegen einen Gegner, der bis auf wenige Schwächephasen zu den bislang konstantesten Teams in der laufenden Saison der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) gehört.

Kassel Huskies: 14 Spiele in vier Wochen

Die Huskies aber trotzten nicht nur den Bad Nauheimer Qualitäten, sondern vor allem den Widrigkeiten der vergangenen Wochen. Zahlreiche Corona-Fälle im Kasseler Kader hatten zu Spielausfällen und -verlegungen geführt, bis zum Ende der Hauptrunde Anfang März müssen die Schlittenhunde teilweise im Zwei-Tage-Rhythmus zu den verbliebenen 14 Partien antreten.

Um dieses Mammutprogramm personell stemmen zu können, hatte die Clubführung zuletzt sogar sechs Spieler nachlizensiert: Angreifer Michael Christ, der im vergangenen Sommer eigentlich seine Karriere beendet hatte, wurde aus dem Profi-Ruhestand geholt, zudem stiegen Eigengewächse wie Timon Langnese aus dem Hessenliga-Team der Kassel 89ers ins DEL2-Aufgebot auf.

Ein Zug, der offensichtlich für einen neuen Spirit sorgt – und der auch die eigentlichen Leistungsträger beflügelt. Gegen die Roten Teufel aus der Wetterau, die in Kassel durch Stefan Reiter in Führung gegangen waren (9.), waren es nämlich Lukas Laub per Doppelpack (12., 22.), Oliver Granz (15.) sowie Brett Cameron (60.), die die Nordhessen zu ihrem 21. Saisonsieg schossen.

"Die Leistung der Spieler, die wir dazu geholt haben, war großartig", sagte Coach Kehler anschließend. Sein Lob richtete sich aber ausdrücklich an die gesamte Mannschaft: "Unser Engagement in diesem Match hat mich daran erinnert, warum ich eigentlich Trainer geworden bin." Eine Gefühlslage, die sein Bad Nauheimer Kollege Harry Lange freilich nicht teilt – der es aus Sicht des ECN aber dennoch wenig bis nichts hinzuzufügen gibt.

"Wir haben gezeigt bekommen, was es bedeutet, einen Willen zu haben. Kassel wollte es einfach mehr", sagte Lange. "Eine Derbyniederlage tut so oder so weh. Aber wenn der Gegner dann auch noch mehr will – und dort hin geht, wo es wehtut – dann haben wir wirklich ein Problem. Das müssen wir jetzt so schnell wie möglich abstellen."

Huskies am Samstag bei den Löwen Frankfurt

Die Gelegenheit dazu hat der EC Bad Nauheim bereits am Samstagabend (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen die Bayreuth Tigers. Für die Kassel Huskies steht zeitgleich eines der wichtigsten Auswärtsspiele der gesamten Saison an: das Nachholduell bei den Löwen Frankfurt. Nicht ausgeschlossen, dass es auch nach diesem Match wieder Platz für die ganz großen Emotionen gibt.

