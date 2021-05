Am Ende wird es deutlich

Der Auftakt ist geglückt: Die Kassel Huskies haben das erste Halbfinale gegen Ravensburg gewonnen. Gegen die Towerstars entscheidet sich die Partie erst im Schlussdrittel.

Gelungener Halbfinal-Auftakt für die Kassel Huskies: Die Schlittenhunde haben am Montag die erste Begegnung gegen die Ravensburg Towerstars mit 5:2 gewonnen. So deutlich, wie das Ergebnis am Ende klingt, war es jedoch lange nicht.

Die Entscheidung fiel in der Partie erst im Schlussdrittel. Zuvor hatten die Gäste aus Ravensburg sowohl die 1:0- als auch die 2:1-Führung der Nordhessen ausgleichen können. Das 3:2 fiel erst kurz vor dem Ende des zweiten Drittels.

Erst sechs Minuten vor Schluss fiel mit dem 4:2 die Entscheidung, kurz danach gelang den Huskies sogar noch der fünfte Treffer. Die zweite Partie findet am Mittwoch in Ravensburg statt.