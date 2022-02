Die zuletzt arg vom Coronavirus gebeutelten Kassel Huskies haben in der DEL2 das Hessen-Duell gewonnen. Gegen Bad Nauheim setzen sich die Schlittenhunde durch und machen in der Tabelle Boden gut. Für die Löwen Frankfurt gibt es ebenfalls einen Sieg.

In der DEL2 haben die Kassel Huskies das Hessen-Duell gegen den EC Bad Nauheim für sich entschieden. Die Schlittenhunde, zuletzt arg vom Coronavirus gebeutelt, besiegten die Roten Teufel am Donnerstagabend mit 4:1. Noch bis Mitte des zweiten Drittels war die Partie ausgeglichen, im Anschluss zogen die Nordhessen aber davon und gewannen so am Ende deutlich. Die Huskies, die noch einige Nachholspiele vor der Brust haben, können somit in der Tabelle ein wenig Boden gut machen.

Einen Sieg feierten auch die Löwen Frankfurt. Sie gewannen beim EV Landshut mit 4:2 und festigen somit ihren Platz in der Spitzengruppe.