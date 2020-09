Eishockey-Zweitligist Kassel Huskies hat sich die Dienste von Mittelstürmer Ryan Olsen gesichert.

Wie der ECK am Sonntag mitteilte, wechselt der 26-Jährige von den San Antonio Rampage aus der American Hockey League an die Fulda. Der Kanadier besetzt die vierte Importstelle im Kader. "Ich will den Huskies helfen, die Meisterschaft zu gewinnen und in die DEL aufzusteigen", sagte Olsen.