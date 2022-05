Die Kassel Huskies haben sich die Dienste von Trainer Bohuslav Subr gesichert. Der Coach hatte die Löwen Frankfurt kürzlich zum DEL2-Meistertitel geführt, danach kam es aber zu einer schnellen Trennung.

Bohuslav Subr wird neuer Cheftrainer der Kassel Huskies. Das hat der DEL2-Club am Donnerstag mitgeteilt. Noch bis zum Ende der vergangenen Saison hatte Subr bei den Löwen Frankfurt hinter der Bande gestanden und den Konkurrenten vom Main zum sportlichen Aufstieg in die DEL geführt. Dann aber trennten sich die Wege des Clubs und des Erfolgstrainers.

Audiobeitrag Audio Löwen trennen sich von Trainer Subr Audio Trainer Bohuslav Subr durfte sich über seinen ersten Sieg bei den Löwen freuen. Bild © Imago Ende des Audiobeitrags

"Nach intensiven Gesprächen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass Bos und unsere Ansichten, unter anderem auch hinsichtlich der zukünftigen finanziellen Bedingungen, sehr weit auseinanderliegen", hatte Löwen-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier im Anschluss erklärt. Nun zieht es Subr zu den Huskies. "Kassel ist eine begeisterte Eishockeystadt mit super Fans. Ich kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft zu arbeiten und freue mich auf die kommende Saison", wird der Coach in der Mitteilung des Vereins zitiert.

Rückkehr in die DEL als Ziel

Auch dort ist die Begeisterung für die Neuverpflichtung groß. "Bo Subr hat in den vergangenen Jahren seine Klasse als Trainer unter Beweis gestellt. In verschiedenen Ligen hatte er stets einen positiven Einfluss auf die Mannschaft und konnte sein Team zur Meisterschaft führen", so Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und haben dabei fest unser Ziel im Blick."

Als Ziel haben die Nordhessen die Rückkehr in die DEL ausgegeben. Diese hatten die Huskies im vergangenen Jahr im Playoff-Finale gegen die Bietigheim Steelers verpasst, vor der zurückliegenden Saison scheiterten sie dann an einem Formfehler bei der Bewerbung auf eine Erstliga-Lizenz.