Eishockey-Zweitligist Kassel Huskies hat den Vertrag mit Stürmer Lukas Laub um eine weitere Saison verlängert.

Das teilte der Club aus der DEL2 am Freitag mit. In der vergangenen Runde gehörte Laub mit 43 Punkten in 45 Spielen zu den Kasseler Top-Scorern. Für den 27-Jährigen wird es die zweite Saison bei den Huskies.