Die Kassel Huskies können langfristig mit Verteidiger Max Faber planen.

Der aktuelle Top-Scorer des Zweitligisten hat seinen Vertrag für die kommende Saison verlängert. Das teilten die Huskies am Donnerstag mit. "Ich fühle mich in Kassel von der ersten Sekunde an wohl und freue mich schon auf die nächste Saison", so der 29-Jährige. "Erstmal spielen wir diese Saison aber ordentlich zu Ende."