Seit Anfang Dezember ein Husky und auch in der kommenden Saison für die Kassel Huskies aktiv: Fabian Ribnitzky geht in seine zweite Saison mit den Schlittenhunden.

Fabian Ribnitzky stieß während der abgelaufenen Saison von den Bietigheim Steelers aus der DEL zu den Kassel Huskies. Wie der Klub am Freitag bekannt gab, wird der 22-Jährige auch in der kommenden Spielzeit für die Nordhessen auf dem Eis stehen. Ribnitzky sagte: „Nach meinem Wechsel wurde ich super aufgenommen und fühle mich sehr wohl in Kassel. Ich freue mich auf mein zweites Jahr mit den Huskies.“