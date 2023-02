Die Kassel Huskies haben den Vertrag mit Tomas Sykora verlängert.

Tomas Sykora wird auch in der kommenden Saison für die Kassel Huskies spielen. Das gaben die Hessen am Donnerstag bekannnt. Der 32-jährige Slowake kam vor der Saison von den Löwen Frankfurt nach Kassel und kommt für die Huskies bisher in 29 Spielen auf 14 Tore und zehn Assists.

"Tomas ist ein sehr erfahrener Spieler, der in seiner Karriere schon auf den höchsten europäischen Ebenen gespielt hat. Mit seiner Erfahrung wird er zukünftig auch unseren jungen und talentierten Spielern weiterhelfen", so Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs.

"Meiner Familie und mir gefällt Kassel sehr gut und wir fühlen uns hier zu Hause", so Sykora. Aus diesem Grunde freue ich mich darauf, auch in der nächsten Saison ein Husky zu bleiben."