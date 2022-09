Die Kassel Huskies haben auf die Verletzung von Philipp Maurer reagiert und Torhüter Jake Kielly verpflichtet.

Der 26-jährige US-Amerikaner Kielly ist seit gut drei Wochen in Kassel und absolvierte einen Try-Out bei den Huskies. In diesem Zuge kam der Torhüter auch in zwei Vorbereitungsspielen zum Einsatz.

"Nach der schwerwiegenden Verletzung von Philip Maurer sind wir froh, dass wir mit Jake Kielly adäquaten Ersatz gefunden haben", sagte Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs.