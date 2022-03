Die Kassel Huskies haben in den Viertelfinal-Playoffs der DEL2 gegen Bad Nauheim ausgeglichen. Am Dienstag kommt es nun in Nordhessen zum Showdown um den Halbfinal-Einzug.

Die Kassel Huskies haben Spiel sechs in den DEL2-Playoffs beim EC Bad Nauheim gewonnen. Durch das 5:0 vom Sonntagabend steht es in der Best-of-Seven-Serie des Viertelfinals nun 3:3.

Die Huskies, die ohne ihren suspendierten Torhüter Jerry Kuhn nach Bad Nauheim gereist waren, trafen am Ende des ersten Drittels durch Corey Trivino zum 1:0. Zweimal Brett Cameron, Denis Shevyrin und erneut Trivino stellten im aus Huskies-Sicht perfekten zweiten Drittel auf 5:0. Das war zugleich der Endstand, denn im letzten Drittel fielen keine weiteren Treffer.

Entscheidungsspiel in Kassel

Am Dienstag um 19.30 Uhr kommt es nun in Kassel zum Showdown, dem siebten und letzten Spiel der beiden hessischen Kontrahenten. Der Sieger zieht ins Halbfinale ein. Das haben die Löwen Frankfurt durch eine klare 4:0-Serie gegen Freiburg bereits erreicht.