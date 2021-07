Verteidiger Joel Keussen spielt auch in der kommenden Saison bei Eishockey-Zweitligist Kassel Huskies.

Das teilten die Nordhessen am Montag mit. In der vergangenen Saison zählte er mit 33 Scorer-Punkten (13 Tore, 20 Vorlagen) zu den besten Offensiv-Verteidigern der DEL2. Für Keussen wird es die zweite Saison im Huskies-Trikot.

"Ich freue mich sehr, in Kassel zu bleiben und dieses Jahr mit den Fans im Rücken das weiterzuführen, was wir letzte Saison begonnen haben", sagte der 29-Jährige. Im Playoff-Finale waren die Huskies nur knapp an Aufsteiger Bietigheim gescheitert.