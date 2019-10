Eishockey-Zweitligist Löwen Frankfurt muss zwei bis drei Monate auf Alex Roach verzichten.

Wie der Club aus der DEL2 am Mittwoch mitteilte, zog sich der Verteidiger im Spiel in Dresden am vergangenen Wochenende eine Knieverletzung zu. Darüber hinaus fallen auch die Langzeitverletzten Mike Fischer und Thomas Gauch weiter aus.