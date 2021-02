Erst der Ligaprimus, jetzt der Tabellenzweite: Bei den Löwen läuft es mittlerweile in der DEL2. Die Frankfurter siegten am Dienstag bei Ravensburg. Kassel musste in die Verlängerung, Bad Nauheim verlor.

Nur kurz nach dem Derby-Sieg gegen Spitzenreiter Kassel haben die Löwen Frankfurt auch den Tabellenzweiten bezwungen. Bei den Ravensburg Towerstars gewannen die Frankfurter am Dienstag mit 2:1. Martin Buchwieser und Adam Mitchell trafen für die Löwen.

Spitzenreiter Kassel musste bei den Tölzer Löwen dagegen in die Verlängerung, bevor Philippe Cornet den Siegtreffer zum 5:4 für die Nordhessen erzielte. Einen Rückschlag gab es für den EC Bad Nauheim. Im Duell beim direkten Konkurrenten Kaufbeuren verloren die Kurstädter mit 2:3.