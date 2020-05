Eishockey-Zweitligist Löwen Frankfurt hat zwei weitere Vertragsverlängerungen bekanntgegeben.

Die beiden DEL-erfahrenen Angreifer Christian Kretschmann und Carter Proft werden auch in der nächsten Saison in Frankfurt spielen. Das teilten die Löwen am Mittwoch mit. Für Proft wird es bereits die dritte Saison bei den Frankfurtern sein.