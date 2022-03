Den Löwen Frankfurt fehlt in der Playoff-Serie gegen Freiburg nur noch ein Sieg, um das Halbfinale zu erreichen. Der EC Bad Nauheim konnte im Hessen-Derby gegen die Kassel Huskies verkürzen.

Der EC Bad Nauheim hat den Kampf um das Playoff-Halbfinale noch nicht aufgegeben. Die Wetterauer feierten am Sonntag im Hessen-Derby mit den Kassel Huskies den ersten Sieg und verkürzten in der Best-of-Seven-Serie auf 1:2. Beim 3:2-Erfolg in Nordhessen trafen Joel Messner, Jerry Pollastrone und Mick Köhler für den EC. Die beiden Kasseler Tore erzielte Jake Weidner.

Einen großen Schritt in Richtung Halbfinale taten am Abend die Löwen Frankfurt. Gegen den EHC Freiburg setzten sich die Kufencracks vor 4.129 Zuschauern mit 5:1 durch und stellten in der Serie auf 3:0. Den Löwen fehlt also nur noch ein Sieg, um das Halbfinal-Ticket zu buchen.

