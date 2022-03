Am letzten Spieltag der DEL2-Hauptrunde springen die Löwen Frankfurt furios auf Rang eins. Auch die beiden anderen hessischen Teams erreichen die Playoffs - und treffen nun direkt aufeinander.

Audiobeitrag Audio Kassel und Frankfurt siegen zum Abschluss Audio Die Kassel Huskies sichern sich das Heimrecht in den Play-offs. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Die Löwen Frankfurt sind am Montagabend zur Hauptrundenmeisterschaft in der DEL2 gestürmt: Vor gut 3.000 Zuschauern in der Frankfurter Eissporthalle besiegten sie die Eispiraten Crimmitschau mit 7:0 (1:0, 4:0, 2:0). Maximilian Faber (2), Rylan Schwartz, Dylan Wruck, Carsons McMillan, Kevin Maginot und Adam Mitchell sorgten mit ihren Treffern dafür, dass das Team am letzten Spieltag noch an die Tabellenspitze springen konnte.

Kassel verhilft Frankfurt zur Meisterschaft

Einen Anteil daran hatten auch die Kassel Huskies, die den Löwen-Konkurrenten Dresden mit 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) besiegen konnten. Hans Detsch, Lukas Laub und Joel Keussen waren für die Schlittenhunde erfolgreich - der siebte Sieg in Folge und Rang vier in der Tabelle.

In den Playoffs kommt es nun zum hessischen Duell Kassel gegen Bad Nauheim, für das sich die Huskies das Heimrecht sichern konnten. Ab dem 16. März geht es im Best-of-seven-Modus um den Einzug ins Halbfinale.

"Das wird der Hammer"

Die Vorfreude ist bereits auf beiden Seiten greifbar. "Ein Derby im Viertelfinale - das wird der Hammer. Ich spüre die totale Vorfreude", so Huskies-Spieler Keussen laut Wetterauer Zeitung. Der Bad Nauheimer Cheftrainer Harry Lange warnte: "Kassel kommt mit Wucht und Physis. Da werden wir viel laufen müssen, um uns in eine gute Position zu bringen."

Die Löwen Frankfurt warten noch auf ihren Viertelfinal-Gegner, der in Pre-Playoffs ermittelt wird.