Während die Löwen Frankfurt und die Kassel Huskies in der DEL2 deutliche Siege einfuhren, verlor der EC Bad Nauheim knapp gegen Kaufbeuren.

Die Löwen Frankfurt haben in der DEL2 den nächsten ungefährdeten Sieg eingefahren. Gegen Crimmitschau gewannen die Löwen am Samstag daheim mit 5:2. Für die Frankfurter war es der zweite klare Erfolg innerhalb weniger Tage, am Donnerstag hatten sie Kaufbeuren mit 7:1 abgefertigt.

Ebenso klar gewannen die Kassel Huskies. Die Nordhessen machten mit Landshut kurzen Prozess und gewannen am Ende ohne Probleme mit 4:1. Ganz knapp verlor hingegen der EC Bad Nauheim. Die Roten Teufel unterlagen Kaufbeuren mit 3:4.