Die Löwen Frankfurt bleiben in der DEL2 am Tabellenführer aus Dresden dran - dank eines Sieges im Hessen-Duell beim EC Bad Nauheim. Eine deutliche Niederlage setzt es für die Kassel Huskies.

Die Löwen Frankfurt haben in der DEL2 am Samstagabend das Hessen-Duell beim EC Bad Nauheim am Ende deutlich für sich entschieden. Die Frankfurter gewannen bei den Roten Teufeln mit 5:2. Noch bis Mitte des dritten Drittels stand die Partie auf Messers Schneide, zwei Tore von Mitchell und Sykora entschieden die Partie aber endgültig für die Löwen, die damit weiter am Tabellenführer aus Dresden dranbleiben.

Eine richtige Klatsche mussten gleichzeitig die Kassel Huskies hinnehmen. Die Schlittenhunde verloren in Kaufbeuren deutlich mit 1:7 und sind weiter Tabellensechster.