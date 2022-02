Adam Mitchell erzielte in Dresden den Siegtreffer.

Löwen Frankfurt gewinnen in allerletzter Minute

Last-Minute-Sieg für die Löwen Frankfurt: Die Hessen gewinnen in der DEL2 das Spitzenspiel in Dresden kurz vor Schluss. Eine Niederlage gibt es für die Kassel Huskies.

Die Löwen Frankfurt haben in der DEL2 einen echten Last-Minute-Sieg eingefahren. Die Hessen gewannen am Sonntag im Spitzenspiel beim Namensvetter aus Dresden mit 3:2. Den entscheidenden und umjubelten Treffer für die Frankfurter erzielte Adam Mitchell nur eine Handvoll Sekunden vor dem Ende der Begegnung. Der Tabellenzweite aus Frankfurt rückt dem Ersten aus Dresden damit in der Tabelle ganz nahe.

Eine Niederlage mussten hingegen die Kassel Huskies hinnehmen. Die Schlittenhunde verloren beim Tabellendritten aus Ravensburg mit 1:5. Für die Nordhessen ist es bereits die dritte Niederlage in Serie.