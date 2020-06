Die Löwen Frankfurt haben den ehemaligen schwedischen U-20-Weltmeister Sebastian Collberg verpflichtet. In der vergangenen Saison hatte Collberg für Graz unter anderem in der Champions-League gespielt.

"Sebastian passt sehr gut in unser Konzept. Wir sehen in ihm das Potential, mit uns in die DEL zu gehen", sagte Löwen-Sportchef Franz Fritzmeier der Bild. Collberg: "Ich freue mich riesig auf die Fans und die Kulisse."