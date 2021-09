Die Löwen Frankfurt haben sich in Bad Tölz durchgesetzt und einen Sieg im ersten Saisonspiel eingefahren. Die Entscheidung fiel allerdings erst im Penaltyschießen.

Die Löwen Frankfurt mussten zum Saisonauftakt in der DEL2 am Sonntagabend in Bad Tölz nachsitzen. Nach einer 2:0-Führung stand nach dem letzten Drittel ein 2:2 auf der Anzeigetafel. Da auch in der Overtime trotz einiger Chancen keine Treffer fielen, musste die Partie im Penaltyschießen entschieden werden.

Dort setzten sich die Löwen beim Debüt ihres Trainers Bohuslav Subr durch den Treffer von Maximilian Faber durch und gewannen somit 3:2. Der Start in die neue Saison ist den Hessen somit noch geglückt.