Ein Torfestival sichert den Löwen Frankfurt das Weiterkommen in den Playoffs. Im hessischen Duell Bad Nauheim gegen Kassel ist dagegen wieder alles offen.

Die Löwen Frankfurt stehen im Halbfinale der DEL2-Playoffs: Das Team holte am Dienstagabend mit dem 8:4 in Freiburg den vierten Sieg in der Best-of-Seven-Serie und machte damit alles klar. In einem wilden Spiel lagen die Löwen bereits nach dem ersten Drittel mit 5:1 vorne, ehe Gegner Freiburg noch mal auf 5:4 herankam. Am Ende machten es die Frankfurter mit 8:4 aber einmal mehr deutlich.

Bad Nauheim gleicht zum 2:2 aus

Der EC Bad Nauheim und die Kassel Huskies haben dagegen noch mindestens zwei Viertelfinal-Spiele vor sich: Der ECN schaffte durch ein 7:5 gegen die Huskies den 2:2-Ausgleich in der Playoff-Serie. Die nächsten Partien sind für den 25., 27. und gegebenenfalls für den 29. März angesetzt.