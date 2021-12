Niederlage für die Löwen Frankfurt in der DEL2: Das Team verlor am Dienstagabend mit 2:3 in Landshut.

Dabei waren die Löwen zunächst 2:0 in Führung gegangen, im letzten Drittel konnten die Gastgeber das Spiel aber drehen. Durch die Pleite verlor Frankfurt zudem die Tabellenführung an Ravensburg.