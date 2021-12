Die Löwen Frankfurt haben in der DEL2 eine überraschende Niederlage hinnehmen müssen. Besser lief der Abend für die Kassel Huskies und den EC Bad Nauheim.

Das kam überraschend: Die Löwen Frankfurt haben in der DEL2 am Donnerstagabend eine Niederlage einstecken müssen. Die Hessen verloren trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung bei den Tölzer Löwen mit 2:3 und büßten dadurch die Tabellenführung an die Ravensburg Towerstars ein.

Besser lief der Abend für die Kassel Huskies. Die Nordhessen setzten sich im Heimspiel gegen die Lausitzer Füchse mit 5:3 durch. Matchwinner war Hans Detsch, der einen Doppelpack schnürte. Die Huskies springen durch den Sieg auf Tabellenplatz fünf.

Bad Nauheim spektakulär

Auch der EC Bad Nauheim konnte einen Sieg einfahren, musste dafür aber nachsitzen. Die Roten Teufel setzten sich in einer spektakulären Partie mit 5:4 in der Overtime in Kaufbeuren durch. Die Hessen liegen in der Tabelle auf Platz vier.