Die Löwen Frankfurt hatten am Sonntagabend jede Menge Grund zur Freude (Archivbild).

Die Löwen Frankfurt hatten am Sonntagabend jede Menge Grund zur Freude (Archivbild). Bild © Imago

Die Löwen Frankfurt bieten ihren Fans Eishockey vom Feinsten: Beim Sieg gegen Bayreuth fallen insgesamt 14 Tore. Gejubelt wird auch in Kassel, dort allerdings etwas sparsamer.

Eishockey-Gala in Frankfurt: Die Löwen haben am Sonntag DEL2-Schlusslicht Bayreuth Tigers nicht den Hauch einer Chance gelassen und nach 60 spektakulären Minuten einen 10:4-Sieg gefeiert. Die Gäste aus Bayern gingen zwar in Führung, dann kannte die Frankfurter Offensive aber kein Erbarmen mehr. Maximilian Eisenmenger und Adam Mitchell trafen doppelt.

Genau die Hälfte der Treffer fiel beim Sieg der Kassel Huskies in Dresden. Die Nordhessen, die als Fünfter Anschluss zur Spitze halten, setzten sich mit 5:2 durch. Im dritten Spiel mit hessischer Beteiligung verlor der EC Bad Nauheim mit 3:6 in Crimmitschau.

Sendung: hr1, 21.10.18, 21Uhr