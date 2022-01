DEL2: Löwen siegen, Bad Nauheim verliert

Gemischte Ergebnisse für die hessischen Teams in der DEL2: Während die Löwen Frankfurt ihr Spiel gewannen, musste der EC Bad Nauheim eine Niederlage in der Overtime schlucken.

Die Löwen Frankfurt haben am Sonntagabend in der DEL2 einen Sieg eingefahren. Bei den Heilbronner Falken siegten die Hessen am Ende mit 5:3. Die Löwen festigten mit ihrem Sieg und nun 77 Punkten ihren dritten Tabellenplatz.

Das konnten sie vor allem deshalb, weil der direkte hessische Konkurrent EC Bad Nauheim Punkte liegen ließ. Beim EHC Freiburg verloren die Roten Teufel mit 1:2 nach Verlängerung. Die Hessen sind weiterhin Tabellenvierter mit 72 Punkten. Das Spiel der Kassel Huskies musste wegen eines Corona-Ausbruchs verlegt werden.