Nichts war's mit dem Hessenderby-Hattrick: Die Kassel Huskies haben gegen die Löwen Frankfurt eine Niederlage hinnehmen müssen. Zeitgleich behielt der EC Bad Nauheim gegen Ravensburg die Oberhand.

Videobeitrag Video Huskies - Rentner und Youngster ins Saisonfinale | hessenschau Sport vom 01.02.2022 Video Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags

Der erstaunliche Derby-Lauf der Corona-geschwächten Kassel Huskies ist jäh gestoppt worden. Nach Siegen gegen den EC Bad Nauheim am Donnerstag und die Löwen Frankfurt am Samstag verloren die Huskies das dritte Hessenderby in Folge am Montagabend gegen den Rivalen aus Frankfurt mit 1:3. Die Huskies sind weiterhin Tabellensechster.

Die Löwen Frankfurt hingegen machten einen Platz in der Tabelle gut und sind nun Zweiter, weil der EC Bad Nauheim den Frankfurter Tabellennachbarn Ravensburg mit 3:1 schlug. Matchwinner war Tristan Keck, der doppelt traf. Die Roten Teufel liegen weiterhin auf Tabellenplatz vier.