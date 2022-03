Die Löwen Frankfurt haben in Bayreuth gewonnen

Die Kassel Huskies und der EC Bad Nauheim haben ihre Spiele in der DEL2 am Dienstagabend gewinnen können. Die Löwen Frankfurt haben ihre Partie dramatisch verloren.

Die Löwen Frankfurt haben ihr Auswärtsspiel bei den Bayreuth Tigers spektakulär verloren. Die Hessen führten in Bayreuth dreimal, gaben die Führung aber immer wieder aus der Hand, bis es mit 5:5 in die Overtime ging. Da verloren die Löwen schließlich mit 5:6 und gaben damit auch die Tabellenführung an die Dresdner Eislöwen ab.

Unterdessen waren die Kassel Huskies erfolgreich. Die Nordhessen schlugen den EHC Freiburg mit 5:2 und sind nun Tabellenvierter.

Auch der EC Bad Nauheim war erfolgreich. Die Roten Teufel hatten gegen die Eispiraten Crimmitschau am Ende mit 5:3 die Nase vorn. Die Hessen liegen unverändert auf dem vierten Tabellenplatz.