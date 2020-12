Für das kürzlich ausgefallene Zweitliga-Spiel der Kassel Huskies in Heilbronn ist ein Nachholtermin gefunden worden.

Die Paarung wird nun am 2. März 2021 (20 Uhr) ausgetragen. Ursprünglich hätte das Spiel am vergangenen Sonntag stattfinden sollen. Grund für die Verschiebung ist ein Corona-Fall in Reihen der Falken.