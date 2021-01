Die Kassel Huskies haben in der DEL2 den nächsten Sieg eingefahren.

Die Nordhessen gewannen am Sonntag gegen Bayreuth mit 6:2 und verteidigen damit den Platz an der Tabellenspitze. So deutlich, wie das Endergebnis aussieht, war es aber lange nicht. Bis zum Schlussdrittel stand es 2:2, dann gelangen den Huskies noch vier Treffer.