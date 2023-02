In der DEL 2 ziehen die Kassel Huskies weiter einsam ihre Kreise an der Tabellenspitze: Am Montagabend siegte das Team mit 3:2 beim Tallenzweiten Kaufbeuren.

Im ersten Drittel waren Tristan Keck und Timothy McGauley für die Huskies erfolgreich, den Siegtreffer besorgte Lois Spitzner.