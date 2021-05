Die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) soll am 1. Oktober starten.

Das teilte die Ligaleitung am Dienstag mit. Die 14 Clubs, zu denen auch die Kassel Huskies, die Löwen Frankfurt und der EC Bad Nauheim gehören, müssen bis zum 15. Juni ihre Lizenzunterlagen einreichen.

Die Lizenzierung soll nach rund einem Monat abgeschlossen sein. Mit einem Spielplan ist ab Ende Juli zu rechnen. Die Hauptrunde soll am 6. März 2022 abgeschlossen sein. Die Huskies hatten am vergangenen Wochenende die Zweitliga- Meisterschaft und damit den Aufstieg in die DEL knapp verpasst.