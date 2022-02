Am Donnerstag kassierten die hessischen Eishockey-Teams in der DEL2 Niederlagen: Kassel verlor daheim in der Overtime, Bad Nauheim auswärts beim Spitzenreiter.

Der EC Bad Nauheim hat auswärts bei den Dresdner Eislöwen vor 1.344 Zuschauern eine 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)-Niederlage hinnehmen müssen. Für die Hessen trafen Tristan Heck und Taylor Vause jeweils zum Ausgleich.

Die Kassel Huskies lieferten sich eine turbulente Partie daheim gegen die Heilbronner Falken. Am Ende hieß es 4:5 (0:3, 4:1, 0:0,(0:1). Die Schlittenhunde lagen im ersten Drittel 0:3 hinten, Jamie MacQueen, Brett Cameron (2) und Joel Keussen trafen im zweiten Drittel. Danach ging es in die Overtime, die die Heilbronner für sich entschieden.