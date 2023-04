Vorteil Bad Nauheim! Der ECN hat in den Halbfinal-Playoffs der DEL2 bei den Kassel Huskies gewonnen und führt nun die Serie an.

Jubel beim EC Bad Nauheim: Das Team hat am Dienstagabend in den Halbfinal-Playoffs der DEL2 einen 4:3-Überraschungssieg bei den Kassel Huskies gefeiert.

Pollastrone und Hickmott treffen doppelt

Jerry Pollastrone gelangen im ersten Drittel gleich zwei Treffer für die Gäste, für Kassel traf Darren Mieszkowski. Jordan Hickmott stellte mit zwei Toren im zweiten Drittel zwischenzeitlich auf 4:1. Die Treffer von Joel Keussen und Joel Lowry reichten den Huskies nicht mehr.

In der "Best of Seven"-Serie im Halbfinale geht Bad Nauheim durch den Sieg mit 2:1 in Führung. Am Donnerstag (19.30 Uhr) empfängt der ECN die Huskies zur vierten Partie.