Im hessischen Duell behielt Bad Nauheim am Freitag gegen die Kassel Huskies die Oberhand. Das Team ist damit nur noch einen Sieg von der Entscheidung entfernt.

Vorteil für den EC Bad Nauheim: Die Gäste setzten sich am Freitagabend auswärts bei den Kassel Huskies mit 3:2 (0:2, 3:0, 0:0) durch. Damit geht Bad Nauheim in der DEL2-Playoff-Viertelfinalserie mit 3:2 in Führung und kann am Sonntag mit einem weiteren Sieg den Einzug ins Halbfinale klar machen.

Joel Keussen hatte im ersten Drittel vor 3.541 Zuschauern zwei Mal für die Hausherren getroffen, im zweiten Drittel schaffte Taylor Vause für die Gäste den Anschluss. Jordan Hickmott und Andreas Pauli drehten dann für Bad Nauheim die Partie. Im zweiten Spiel schlug Dresden Heilbronn mit 7:4. Bereits für das Halbfinale qualifiziert sind die Löwen Frankfurt.