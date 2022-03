Zweites Viertelfinal-Spiel, zweiter Sieg: In den Playoffs der DEL2 bleiben Kassel Huskies und Löwen Frankfurt voll auf Kurs.

In den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) liegen die Löwen Frankfurt und die Kassel Huskies weiter voll auf Erfolgskurs. In ihren Viertelfinalserien, die im Modus Best of seven ausgetragen werden, fuhren beide Teams am Freitag den zweiten Sieg ein.

Die Löwen gewannen nach Treffern von Adam Mitchell, Davis Vandane, Nathan Burns und Brett Breitkreuz mit 4:1 in Freiburg. In der Hessenderby-Serie gegen den EC Bad Nauheim siegten die Huskies in der Wetterau mit 6:3. Brett Cameron (2), Hans Detsch, Jamie MacQueen, Mitch Wahl und Joel Keussen erzielten die Tore.

