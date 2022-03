Die Löwen Frankfurt und die Kassel Huskies sind erfolgreich in die Playoffs um die DEL2-Meisterschaft gestartet. Eine Niederlage im ersten Duell gab es für den EC Bad Nauheim.

Die Löwen Frankfurt haben am Mittwochabend einen guten Start in die Playoffs um die Meisterschaft in der DEL2 hingelegt. Gegen Freiburg drehten die Löwen ein 0:2 und siegten 4:2. Der entscheidende Treffer fiel erst kurz vor Schluss. Die erste von sieben möglichen Begegnungen ging somit an die Frankfurter.

Huskies gewinnen Hessenduell

Das Hessenduell zwischen den Kassel Husies und dem EC Bad Nauheim ging in die Overtime. Nach Ende der regulären Spielzeit lautete das Ergebnis 1:1. Letztendlich setzten sich die Schlittenhunde durch einen Treffer von Oliver Granz mit 2:1 gegen die Roten Teufel durch.