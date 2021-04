Es läuft nicht für die Löwen Frankfurt in den DEL2-Playoffs. Die Hessen haben auch das zweite Viertelfinal-Playoff-Spiel gegen Bietigheim verloren.

Nach der 2:4-Niederlage im ersten Viertelfinal-Playoff-Spiel in Bietigheim wollten die Löwen Frankfurt in heimischen Gefilden eigentlich für Wiedergutmachung sorgen und die Serie ausgleichen. Allein: Es kam anders, die Hessen verloren mit 0:4.

Bereits in der dritten Minute gerieten die Löwen durch Riley Sheen in Rückstand, der im Bietigheimer Power-Play erfolgreich war. Das gleiche Bild im zweiten Drittel: Power-Play Bietigheim, Tor Sheen - 0:2 aus hessischer Sicht.

Am Dienstag kann schon alles vorbei sein

Die Löwen kamen in der Folge nicht mehr zum Anschlusstreffer, um das Spiel noch einmal spannend zu machen. Mehr noch: Im dritten Drittel machten Norman Hauner und C.J. Stretch für die Gäste alles klar. Das nächste Aufeinandertreffen steht am Dienstag (19.30 Uhr) in Bietigheim an. Die Hessen werden sich dort strecken müssen, denn wer zuerst drei Siege auf dem Konto hat, zieht ins Playoff-Halbfinale ein.

