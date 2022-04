Gemischte Gefühle bei den hessischen Teams in den Playoffs der DEL2: Die Löwen fahren den zweiten Sieg ein, Bad Nauheim muss hingegen den Ausgleich in der Serie hinnehmen.

Die Löwen Frankfurt haben am Samstagabend den zweiten Sieg in der Halbfinalserie der Playoffs eingefahren. Vor 2.832 Zuschauern gewannen sie in Heilbronn mit 7:3 (4:1, 1:0, 2:2). Tomas Sykora, Darren Mieszkowski, Dylan Wruck und Kevin Maginot trafen bereits im ersten Drittel, Adam Mitchell legte im zweiten nach, bevor die Hausherren auf 3:5 herankamen. Brett Breitkreutz und wiederum Sykora erzielten dann die weiteren Treffer für die Löwen. Am Montag (19:30 Uhr) findet das nächste Aufeinandertreffen in der "Best of seven"-Serie statt.

Weniger ereignisreich ging es beim Spiel des EC Bad Nauheim gegen die Ravensburg Towerstars vor 3.317 Zuschauern zu. Die "Roten Teufel" verloren mit 1:3 (0:0, 0:0, 1:3), nur Tristan Heck traf für die Gastgeber. Das nächste Spiel findet ebenfalls am Montag (20 Uhr) statt.